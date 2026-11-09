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09.11.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Montagnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 143,00 CHF.
Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 143,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'992 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 143,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'858 SFS-Aktien.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 2,32 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 31,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.
Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,08 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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