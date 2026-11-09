SFS Aktie News: SFS macht am Montagmittag Boden gut

Im SIX SX-Handel gewannen die SFS-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'933 Punkten steht. Die SFS-Aktie legte bis auf 142,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,00 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 843 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,66 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,08 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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