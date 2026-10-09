SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 137,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 138,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 138,20 CHF. Zuletzt wechselten 319 SFS-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 40,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,22 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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