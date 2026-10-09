SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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09.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von SFS gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die SFS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 137,80 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 137,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'557 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die SFS-Aktie bei 140,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 3'207 Stück.
Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,22 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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