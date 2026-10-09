SFS Aktie News: SFS am Freitagmittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 139,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 139,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'254 SFS-Aktien.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,48 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,78 CHF.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,22 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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