SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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09.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag Verlust reich
Die Aktie von SFS gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der SFS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 134,60 CHF.
Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 134,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'735 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 134,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 96 SFS-Aktien den Besitzer.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,77 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 26,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,27 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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