SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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09.09.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von SFS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 134,80 CHF ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 134,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'585 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 134,00 CHF. Mit einem Wert von 134,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'657 SFS-Aktien.
Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 7,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 37,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,27 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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