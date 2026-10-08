SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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08.10.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS verliert am Donnerstagvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 137,20 CHF.
Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 137,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'360 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die SFS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,20 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 139,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 52 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,71 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,22 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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