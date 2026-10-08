SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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08.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SFS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 137,60 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 137,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'436 Punkten steht. Der Kurs der SFS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 136,80 CHF nach. Bei 139,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3'462 SFS-Aktien gehandelt.
Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,40 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,22 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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SFS am 08.10.2026
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