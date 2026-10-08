SFS Aktie News: Anleger schicken SFS am Mittag ins Minus

Um 12:28 Uhr ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 137,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'381 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die SFS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,00 CHF aus. Bei 139,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'223 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 6,01 Prozent niedriger. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,56 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,22 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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