SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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08.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS tendiert am Vormittag nordwärts
Die Aktie von SFS zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 137,20 CHF.
Das Papier von SFS legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 137,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'911 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 137,20 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 135,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'088 SFS-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 6,71 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SFS.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,25 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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