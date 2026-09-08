SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursverlusten

Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 135,20 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'839 Punkten steht. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 135,00 CHF ein. Bei 135,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7'334 SFS-Aktien den Besitzer.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 8,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 37,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus

SFS-Aktie gefragt: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus

Adval Tech-Aktie Übernahme des Tiefziehgeschäfts von SFS