SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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08.09.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von SFS gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 135,20 CHF ab.
Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 135,20 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'839 Punkten steht. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 135,00 CHF ein. Bei 135,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7'334 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 8,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 37,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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