SFS Aktie News: SFS steigt am Dienstagmittag

Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 137,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'885 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 138,00 CHF. Mit einem Wert von 135,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 4'637 SFS-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,35 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,79 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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