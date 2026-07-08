SFS Aktie News: SFS gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 133,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'046 Punkten steht. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 131,60 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'638 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2026 markierte das Papier bei 138,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 26,09 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 23.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 20.07.2027 dürfte SFS die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,01 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

Adval Tech-Aktie Übernahme des Tiefziehgeschäfts von SFS

SPI-Wert SFS-Aktie: Diese Dividende sieht SFS für Aktionäre vor

SFS-Aktie schwächer: Übernahme des deutschen Flachdach-Spezialisten Harald Zahn