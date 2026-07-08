SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.07.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von SFS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 133,00 CHF ab.
Um 16:28 Uhr fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 133,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'046 Punkten steht. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 131,60 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'638 SFS-Aktien umgesetzt.
Am 06.07.2026 markierte das Papier bei 138,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 26,09 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 23.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 20.07.2027 dürfte SFS die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,01 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
Adval Tech-Aktie Übernahme des Tiefziehgeschäfts von SFS
SPI-Wert SFS-Aktie: Diese Dividende sieht SFS für Aktionäre vor
SFS-Aktie schwächer: Übernahme des deutschen Flachdach-Spezialisten Harald Zahn
Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?
Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
|
16:29
|SFS Aktie News: SFS gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
12:29
|SFS Aktie News: SFS am Mittwochmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
09:29
|SFS Aktie News: SFS verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
07.07.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.06.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: Hätte sich eine SFS-Anlage von vor 5 Jahren rentiert? (finanzen.ch)
Analysen zu SFS AG
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWaffenstillstand vorbei: SMI schwächer -- DAX rutscht deutlich ab -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex zeigen sich mit kräftigen Verlusten. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.