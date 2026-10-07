SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 141,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten tendiert. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 141,20 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die SFS-Aktie bis auf 140,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 140,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 328 SFS-Aktien den Besitzer.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 30,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 CHF.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,22 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele

SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus