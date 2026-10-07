SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von SFS zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die SFS-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 141,20 CHF.
Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 141,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten tendiert. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 141,20 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die SFS-Aktie bis auf 140,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 140,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 328 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 30,38 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 CHF.
Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,22 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele
SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
|
09:29
|SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SFS Aktie News: SFS am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SFS Aktie News: SFS am Mittag fester (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele (AWP)
|
16.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu SFS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.