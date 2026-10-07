SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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07.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: Anleger schicken SFS am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 138,40 CHF ab.
Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 138,40 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'504 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die SFS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 138,40 CHF aus. Bei 140,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 2'642 SFS-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,78 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,22 CHF je SFS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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SFS am 07.10.2026
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