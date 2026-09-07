SFS Aktie News: SFS am Vormittag stabil

Die SFS-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 134,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'006 Punkten steht. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 134,80 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der SFS-Aktie ging bis auf 134,80 CHF. Mit einem Wert von 134,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 607 SFS-Aktien.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 37,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,79 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,25 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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