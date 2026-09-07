SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 135,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'098 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 135,40 CHF. Bei 134,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'554 SFS-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 27,29 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,25 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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