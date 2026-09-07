SFS Aktie News: SFS am Montagmittag höher

Im SIX SX-Handel gewannen die SFS-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'063 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 135,40 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 1'718 Stück.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 7,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 37,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,25 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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