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07.08.2026 09:29:00

SFS Aktie News: SFS am Vormittag Verlust reich

SFS Aktie News: SFS am Vormittag Verlust reich

Die Aktie von SFS gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 134,80 CHF.

SFS
134.28 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 134,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'502 Punkten steht. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 134,80 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,60 CHF. Zuletzt wechselten 809 SFS-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,61 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,80 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,31 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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