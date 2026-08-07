SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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07.08.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von SFS gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 133,80 CHF.
Das Papier von SFS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 133,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'560 Punkten realisiert. Bei 133,60 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'445 SFS-Aktien den Besitzer.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,42 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 36,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,80 CHF belaufen.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.
In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,31 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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