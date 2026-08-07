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07.08.2026 12:29:00

SFS Aktie News: SFS tendiert am Mittag tiefer

SFS Aktie News: SFS tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SFS. Zuletzt ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 134,60 CHF.

SFS
134.28 CHF -0.24%
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Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 134,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'569 Punkten realisiert. Bei 134,40 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 135,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 1'758 Stück.

Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). 8,77 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 26,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 03.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SFS.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,31 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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