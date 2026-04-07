SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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07.04.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 116,80 CHF ab.
Die SFS-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 116,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'934 Punkten steht. Die SFS-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,60 CHF nach. Bei 118,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'913 SFS-Aktien den Besitzer.
Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,20 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SFS-Aktie derzeit noch 9,76 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 18,24 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,69 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 23.07.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 20.07.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 6,91 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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