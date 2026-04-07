Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’848 -1.0%  SPI 17’951 -1.0%  Dow 46’514 -0.3%  DAX 22’940 -1.0%  Euro 0.9258 0.5%  EStoxx50 5’633 -1.1%  Gold 4’654 0.1%  Bitcoin 54’492 -0.8%  Dollar 0.7999 0.3%  Öl 110.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Interview mit Davide Gysi, Country Head Switzerland, zur Einführung der neuen PIMCO UCITS-ETFs auf Staatsobligationen
Aktien von Roche, Novartis & Co.: Trump verhängt 100-Prozent-Zölle - Reduzierter Satz von 15% für die Schweiz
Ypsomed-Aktie in Rot: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont
Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren - Aktie im Fokus
GEA-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
Suche...
Plus500 Depot

SFS Aktie 23922930 / CH0239229302

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.04.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag schwächer

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 116,80 CHF ab.

SFS
117.18 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Die SFS-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 116,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'934 Punkten steht. Die SFS-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,60 CHF nach. Bei 118,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'913 SFS-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,20 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SFS-Aktie derzeit noch 9,76 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 18,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,69 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 23.07.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 20.07.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 6,91 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie schwächer: Übernahme des deutschen Flachdach-Spezialisten Harald Zahn

SFS-Aktie hebt dennoch ab: Erneuter Gewinnrückgang - Ausblick von Unsicherheit geprägt

SFS-Aktie nimmt zu: Unternehmen mit leichtem Wachstum in weiterhin schwierigem Umfeld

Nachrichten zu SFS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten