SFS Aktie News: SFS am Freitagvormittag mit Verlusten

Das Papier von SFS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 140,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die SFS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 140,60 CHF aus. Bei 141,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 286 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 3,98 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,18 Prozent.

Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF je Aktie ausschütten.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,08 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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