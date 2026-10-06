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06.10.2026 09:29:00

SFS Aktie News: SFS reagiert am Dienstagvormittag positiv

SFS Aktie News: SFS reagiert am Dienstagvormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SFS. Zuletzt stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 140,60 CHF.

SFS
142.21 CHF 1.65%
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Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 140,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'617 Punkten liegt. Die SFS-Aktie legte bis auf 140,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 139,60 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 107 Aktien.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 30,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,22 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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