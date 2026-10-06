SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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06.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von SFS gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SFS legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 141,40 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 141,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'549 Punkten tendiert. Bei 142,60 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,60 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 7'202 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,54 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 30,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,22 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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