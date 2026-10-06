SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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06.10.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SFS. Zuletzt konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 142,60 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 142,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'669 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 142,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'599 SFS-Aktien.
Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 31,07 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,78 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,22 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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