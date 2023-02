SFS Aktie News: SFS am Montagmittag mit Verlusten

Die SFS-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 108,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'494 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 108,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'127 SFS-Aktien den Besitzer.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 08.03.2024 werfen.

Redaktion finanzen.ch