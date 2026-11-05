SFS Aktie News: SFS verteidigt Stellung am Nachmittag

Bei der SFS-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 142,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'173 Punkten notiert. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,80 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 141,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 143,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'392 SFS-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 2,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,97 Prozent.

SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,08 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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