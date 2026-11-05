SFS Aktie News: SFS reagiert am Donnerstagmittag positiv

Das Papier von SFS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 143,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'205 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 143,80 CHF. Mit einem Wert von 143,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'940 SFS-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,45 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,78 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,08 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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