SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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05.10.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Montagvormittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SFS. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 139,00 CHF zu.
Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 139,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'452 Punkten tendiert. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,00 CHF. Zuletzt wechselten 461 SFS-Aktien den Besitzer.
Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Mit Abgaben von 29,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,22 CHF je SFS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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