SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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05.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von SFS zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 140,40 CHF.
Das Papier von SFS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 140,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'466 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 141,40 CHF. Bei 139,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 19'312 SFS-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (146,40 CHF) erklomm das Papier am 23.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 4,27 Prozent zulegen. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,99 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,78 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,22 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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