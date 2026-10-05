SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Nachmittag freundlich

Das Papier von SFS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 140,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'466 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 141,40 CHF. Bei 139,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 19'312 SFS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (146,40 CHF) erklomm das Papier am 23.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 4,27 Prozent zulegen. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,99 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,78 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,22 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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