SFS Aktie News: SFS am Mittag in Grün

Das Papier von SFS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 140,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 141,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,00 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'409 Stück gehandelt.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,78 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,22 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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