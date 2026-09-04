SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit roter Tendenz

Die SFS-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 133,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'231 Punkten liegt. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 133,80 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 583 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 9,42 Prozent wieder erreichen. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,53 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,80 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,25 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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