SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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04.09.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Freitagnachmittag im Plus
Die Aktie von SFS gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 135,00 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 135,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'215 Punkten tendiert. Die SFS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'864 SFS-Aktien.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 27,19 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,80 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,25 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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