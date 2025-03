SFS Aktie News: SFS am Mittag mit Kurseinbussen

Um 12:28 Uhr rutschte die SFS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 115,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 17'246 Punkten notiert. In der Spitze fiel die SFS-Aktie bis auf 115,80 CHF. Mit einem Wert von 117,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3'742 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 133,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,54 Prozent. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 106,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 8,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 07.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 06.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,90 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen

SFS-Aktie kräftig unter Druck: SFS erlitt 2024 Umsatzrückgang

Gewinne in Zürich: SPI mit Kursplus