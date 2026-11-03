SFS Aktie News: SFS verliert am Dienstagvormittag

Die SFS-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 139,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'815 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die SFS-Aktie bis auf 139,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 140,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 621 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,02 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 29,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,08 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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