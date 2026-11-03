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03.11.2026 12:29:00

SFS Aktie News: SFS am Mittag mit positiven Vorzeichen

SFS Aktie News: SFS am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von SFS zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die SFS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 142,40 CHF zu.

SFS
141.96 CHF 0.67%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 142,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,60 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 140,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'892 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 2,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,78 CHF je SFS-Aktie.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,08 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’351.85 19.48 SIBJOU
Short 15’653.73 13.90 S9BVAU
Short 16’279.53 8.73 SXB66U
SMI-Kurs: 14’782.33 03.11.2026 12:15:39
Long 14’103.27 19.35 S3BFPU
Long 13’795.70 13.83 SBAPBU
Long 13’220.08 8.94 SYBDXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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SFS AG 142.40 0.85% SFS AG

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