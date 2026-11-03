SFS Aktie News: SFS am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 142,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,60 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 140,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'892 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 2,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,78 CHF je SFS-Aktie.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,08 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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