SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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03.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SFS. Das Papier von SFS legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 134,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 134,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'172 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 136,00 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,00 CHF. Bisher wurden heute 64 SFS-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 9,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 26,75 Prozent wieder erreichen.
SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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