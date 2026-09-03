SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die SFS-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 133,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'195 Punkten notiert. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 136,00 CHF. Bei 133,40 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'588 SFS-Aktien umgesetzt.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 26,31 Prozent Luft nach unten.

SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,80 CHF aus.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,25 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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