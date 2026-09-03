SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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03.09.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Donnerstagmittag in Grün
Die Aktie von SFS zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SFS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 135,00 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 135,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'193 Punkten steht. Die SFS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 136,00 CHF aus. Bei 136,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 692 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 8,44 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Mit Abgaben von 27,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,25 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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