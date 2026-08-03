SFS Aktie News: SFS am Montagnachmittag höher

Das Papier von SFS legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 132,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'223 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SFS-Aktie bisher bei 133,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 132,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'535 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 10,41 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 25,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF je Aktie ausschütten.

SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,31 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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