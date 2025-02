SFS Aktie News: SFS gibt am Nachmittag nach

Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 112,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'552 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die SFS-Aktie bis auf 111,80 CHF. Bei 111,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 19'440 SFS-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Gewinne von 18,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 104,20 CHF am 13.02.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von SFS wird am 07.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von SFS rechnen Experten am 06.03.2026.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,90 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch