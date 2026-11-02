SFS Aktie News: SFS gibt am Montagvormittag nach

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 140,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Die SFS-Aktie sank bis auf 140,00 CHF. Bei 140,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 721 Aktien.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SFS-Aktie derzeit noch 4,57 Prozent Luft nach oben. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SFS.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,08 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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