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02.11.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS gibt am Montagvormittag nach
Die Aktie von SFS gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 140,00 CHF.
Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 140,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Die SFS-Aktie sank bis auf 140,00 CHF. Bei 140,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 721 Aktien.
Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SFS-Aktie derzeit noch 4,57 Prozent Luft nach oben. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.
Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SFS.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,08 CHF je SFS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu SFS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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