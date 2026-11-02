SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 141,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'839 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 141,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 140,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'073 SFS-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,38 Prozent.

Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF je Aktie ausschütten.

SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,08 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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