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02.11.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von SFS gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SFS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 140,00 CHF abwärts.
Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 140,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'825 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die SFS-Aktie bis auf 139,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'471 SFS-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 29,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,08 CHF je SFS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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