SFS Aktie News: SFS am Mittag mit Verlusten

Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 140,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'825 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die SFS-Aktie bis auf 139,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'471 SFS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 29,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,08 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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