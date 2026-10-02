SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Vormittag fester

Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 138,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'342 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die SFS-Aktie bei 138,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,80 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 453 Stück gehandelt.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,63 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 41,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,78 CHF belaufen.

SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,22 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele

SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus