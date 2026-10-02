SFS Aktie News: SFS steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 138,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten tendiert. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,20 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'814 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 5,93 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für SFS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,78 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,22 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele

SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus