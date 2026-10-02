SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS steigt am Freitagnachmittag
Die Aktie von SFS gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 138,20 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 138,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten tendiert. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,20 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'814 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 5,93 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für SFS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,78 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,22 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele
SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
|
02.10.26
|SFS Aktie News: SFS steigt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SFS Aktie News: SFS am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele (AWP)
|
16.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele (AWP)
Analysen zu SFS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
SFS am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.