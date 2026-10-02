SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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02.10.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von SFS gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 138,80 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 138,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 139,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'229 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 5,48 Prozent wieder erreichen. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.
Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,22 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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SFS am 02.10.2026
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