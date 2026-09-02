SFS Aktie News: SFS am Mittwochvormittag mit Einbussen

Um 09:28 Uhr fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 133,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'145 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 133,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 330 SFS-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 9,42 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 98,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 36,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,25 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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